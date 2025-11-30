Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Deniz Undav zwischen den Extremen – die Noten für die VfB-Profis

Deniz Undav zwischen den Extremen – die Noten für die VfB-Profis

17 Deniz Undav kommt rein und schießt wenig später das 1:1 für den VfB – muss sich am Ende mit den Kollegen aber beim Hamburger SV geschlagen geben. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Der VfB Stuttgart hat am 12. Bundesliga-Spieltag beim HSV mit 1:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim Hamburger SV mit 1:2 verloren. Dabei hatte der Pokalsieger im Vergleich zum Europapokal in Deventer mit sieben Änderungen angefangen – was man dem Spiel der Cannstatter auch anmerkte.

Nach 17 Minuten ging der HSV durch einen Flachschuss von Robert Glatzel in Führung. Der kurz vor der Pause eingewechselte Deniz Undav glich für den VfB zum 1:1 aus (54.), ehe Fabio Viera in der Nachspielzeit der Siegtreffer für die überglücklichen Hamburger zum 2:1 gelang. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiterhin 22 Punkte auf der Habenseite und ist Sechster.

Am kommenden Mittwoch geht es beim VfL in Bochum im DFB-Pokal ums Weiterkommen (3. Dezember, 18 Uhr, Liveticker).

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.