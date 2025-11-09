Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Deniz Undav Matchwinner – weitere gute Noten für die VfB-Profis

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen und vergibt pro Spieler eine Note. Diese sehen Sie in der Bildergalerie. Foto: Baumann/Volker Mueller

Der VfB hat in der Bundesliga gegen den FC Augsburg 3:2 gewonnen. Wir bewerten alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik.











Der VfB Stuttgart hat am zehnten Spieltag der Fußball-Bundesliga 3:2 gegen den FC Augsburg gewonnen und damit den fünften Bundesliga-Heimsieg dieser Saison gefeiert. Mit nun 21 Punkten steht das Team des Trainers Sebastian Hoeneß damit zu Beginn der letzten Länderspielpause des Jahres auf Rang vier.

Der VfB war eigentlich schnell und gut im Spiel, kontrollierte das Geschehen. Dann führte ein Fehler von Finn Jeltsch jedoch zur Augsburger Führung durch Fabian Rieder in der achten Minute. Der Ausgleich fiel aber bereits zehn Minuten später – Maximilian Mittelstädt verwandelte einen an Dan-Axel Zagadou verschuldeten Elfmeter sicher. Ein Fehler von Atakan Karazor ermöglichte dann wiederum den Gästen, zurückzuschlagen – durch Han-Noah Massengo in der 26. Minute. Noch vor der Pause glich Deniz Undav erneut aus (39.).

Nach der Pause verlor die Partie an Unterhaltungswert, die größte Chance hatte zunächst der Augsburger Samuel Essende in der 77. Minute, freistehend schoss er aber über das VfB-Tor. Dann aber kurbelte der eingewechselte Chris Führich das Spiel an, über Angelo Stiller kam der Ball zu Deniz Undav, der erneut traf (80.).

Weiter geht es nach der Länderspielpause am 22. November (15.30 Uhr/Liveticker) mit dem Auswärtsspiel bei Borussia Dortmund.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.