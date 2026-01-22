Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Deniz Undav lässt zu viele Chancen liegen – die Noten der VfB-Profis

Deniz Undav lässt zu viele Chancen liegen – die Noten der VfB-Profis

16 Im Duell bei der AS Rom ließ er einige Tormöglichkeiten ungenutzt: VfB-Stürmer Deniz Undav. Foto: IMAGO/Antonio Balasco

Der VfB hat am 7. Spieltag der Ligaphase der Europa League bei der AS Rom mit 0:2 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Der VfB Stuttgart hat bei der AS Rom in der Europa League einen Rückschlag hinnehmen müssen, denn das Team von Trainer Sebastian Hoeneß verlor mit 0:2 (0:1).

Damit haben die Cannstatter nach sieben von acht Spielen der Ligaphase weiter zwölf Punkte auf der Habenseite. Die Chancen auf einen Platz unter den Top acht verbunden mit der direkten Teilnahme am Achtelfinale sind so deutlich gesunken. Als 13. der Tabelle sind sie vor dem letzten Spiel gegen die Young Boys Bern fast nur noch theoretischer Natur.

Im Stadio Olimpico der italienischen Hauptstadt geriet der VfB nach 40 Spielminuten durch einen Treffer von Niccolo Pisilli mit 0:1 in Rückstand. Kurz vor dem Ende traf erneut Pisilli für die Roma (90 +3).

Bereits am kommenden Sonntag geht es in der Bundesliga weiter: Dann tritt der VfB erneut auswärts bei Borussia Mönchengladbach an (Anpfiff ist um 15.30 Uhr, Liveticker).

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.