Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Deniz Undav führt den VfB zum Sieg – und sammelt weiter Scorerpunkte

15 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Harry Langer/dpa/Harry Langer

Der VfB hat am 27. Spieltag beim FC Augsburg 5:2 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











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Der VfB Stuttgart hat am 27. Spieltag der Bundesliga beim FC Augsburg 5:2 gewonnen. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 53 Punkte auf der Habenseite und ist nun Dritter. Am kommenden 28. Spieltag geht es nach der Länderspielpause gegen Borussia Dortmund (4. April, 18.30 Uhr, Liveticker).

Der VfB kam in der WWK-Arena blendend ins Spiel und führte bereits nach zwölf Minuten durch Deniz Undav. Die Stuttgarter ließen nicht nach und erhöhten noch vor der Pause durch Tiago Tomas (29.) und Nikolas Nartey (31.) auf 3:0.

Nach dem Wechsel schaltete der VfB etwas zurück, was sich rächte: Fabian Rieder erzielte den Anschluss für die Augsburger (57.). Allerdings schlugen die Stuttgarter nur eine Minute später durch Deniz Undav zurück und stellten den bisherigen Vorsprung wieder her. Der hielt bis zur 72. Minute, als der FCA durch Anton Kade erneut verkürzte. Endgültig klar war dann alles nach dem 5:2 durch den eingewechselten Ermedin Demirovic in der 83. Minute.

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Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.