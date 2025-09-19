Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic-Zauberlupfer bringt den VfB auf die Siegerstraße

17 Jubel beim VfB: Tiago Tomas (li.) und Lorenz Assignon (re.) beglückwünschen Ermedin Demirovic nach seinem Treffer zum 1:0. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Mülle/r

Der VfB hat am 4. Spieltag gegen den FC St. Pauli 2:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Gut gekämpft, stark kombiniert – und am Ende verdient gewonnen: Der VfB Stuttgart hat am 4. Spieltag der Fußball-Bundesliga den FC St. Pauli mit 2:0 (1:0) besiegt. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nach vier Spieltagen sechs Punkte auf der Habenseite.

Der VfB kam vor 60.000 Besuchern gegen die Hanseaten gut ins Spiel, zeigte großen Einsatz. Doch Angelo Stiller vergab in der 25. Spielminute einen an Tiago Tomas verursachten Foulelfmeter. Dann gelang Ermedin Demirovic nach sehenswerter Einzelleistung das Tor zum 1:0 (43.). Neuzugang Bilal El Khannouss erhöhte auf 2:0 (50.).

Am kommenden Spieltag geht es am Sonntag, 28. September zum 1. FC Köln (Anpfiff ist um 17.30 Uhr, Liveticker). Zuvor empfängt der VfB aber in seinem Auftaktspiel der Europa-League-Saison am Donnerstag die Spanier von Celta Vigo (21 Uhr).

