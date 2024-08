Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic und Stiller leiten Kantersieg ein

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: dpa//Friso Gentsch

Der VfB Stuttgart hat in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Preußen Münster mit 5:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens zehn Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat seine Erstrunden-Partie im DFB-Pokal bei Preußen Münster gewonnen. Die Schwaben setzten sich gegen den Zweitligisten mit 5:0 (3:0) durch und zogen damit in die zweite Pokalrunde ein. Am kommenden Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) geht es in der Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 weiter.

Der VfB erwischte einen Traumstart in die Partie und ging bereits nach sieben Minuten in Führung. Nach einer Ecke landete der Ball über Umwege bei Angelo Stiller, der aus wenigen Metern zum 1:0 traf. Acht Minuten später stellte der VfB auf 2:0. Wieder war Stiller beteiligt, diesmal legte er für Ermedin Demirovic auf.

Der Torschütze zum 2:0 bereitete in der 35. Minute das 3:0 durch Pascal Stenzel vor. In der zweiten Halbzeit feierte Nick Woltemade (72.) sein Tordebüt für den VfB, bevor Kapitän Atakan Karazor (80.) vom Elfmeterpunkt den 5:0-Endstand markierte.

