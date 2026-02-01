Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Demirovic trifft traumhaft – unsere Noten für die VfB-Profis

17 Der Schuss ins Glück: VfB-Stürmer Ermedin Demirovic erzielt im Heimspiel gegen den SC Freiburg den späten Siegtreffer zum 1:0. Foto: Baumann/Volker Müller

Der VfB Stuttgart hat im Landesduell der Bundesliga den SC Freiburg mit 1:0 besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Das war ein Last-Minute-Sieg: Der VfB Stuttgart hat am 20. Spieltag der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg mit 1:0 (0:0) bezwungen. Der Siegtreffer gelang Ermedin Demirovic in der 90. Spielminute.

In der ersten Halbzeit konnte der VfB sein spielerisches Übergewicht nicht nutzen – und es ging mit einem 0:0 in die Pause. Dann erlöste Demirovic mit seinem Tor die Stuttgarter Fangemeinde kurz vor dem Abpfiff.

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß jetzt 39 Punkte auf der Habenseite – und liegt als Vierter auf einem Champions-League-Platz. Am kommenden Mittwoch geht es nun im Viertelfinale des DFB-Pokals zu Holstein Kiel. Anpfiff im Hohen Norden ist um 20.45 Uhr, das ZDF überträgt live.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.