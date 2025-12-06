Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Defensivchaos gegen Bayern – die Noten für die VfB-Profis

17 Alexander Nübel und der VfB haben gegen den FC Bayern deutlich verloren. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: Baumann/Volker Mueller/Volker Mueller

Der VfB Stuttgart hat am 13. Bundesliga-Spieltag gegen den FC Bayern 0:5 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 13. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen den FC Bayern 0:5 verloren. Nach der frühen Münchner Führung durch Konrad Laimer kam der VfB besser ins Spiel, verpasste aber den Ausgleich. Nach der Pause sorge der Rekordmeister für klare Verhältnisse – allerdings auch unter VfB-Mithilfe. Unter anderem patzte Torhüter Alexander Nübel beim dritten Gegentor.

Es geht weiter Schlag auf Schlag: Am kommenden Donnerstag steht in der Europa League das Heimspiel gegen Maccabi Tel Aviv an (18.45 Uhr, Liveticker). Am Sonntag (19.30 Uhr) wird dann die nächste Bundesliga-Partie bei Werder Bremen angepfiffen.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.