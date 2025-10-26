Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Chris Führich macht den Arjen Robben – und trifft sehenswert

17 Chris Führich erzielt mit einem feinen Schlenzer das 1:1 für den VfB gegen Mainz – und lässt sich von Jamie Leweling (re.) feiern. Foto: Baumann/Julia Rahn

Der personell umgekrempelte VfB hat am 8. Bundesliga-Spieltag gegen Mainz 2:1 (1:1) gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am 8. Spieltag der Fußball-Bundesliga vor 59 000 Zuschauern in der MHP-Arena gegen den 1. FSV Mainz 05 2:1 (1:1) gewonnen. Nadiem Amiri hatte die Mainzer mit einem verwandelten Handelfmeter in Führung gebracht (41.). Chris Führich glich unmittelbar vor der Pause mit einem schönen Schlenzer zum 1:1 aus (45. + 4). Der Siegtreffer gelang Deniz Undav (79.).

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß nach dem fünften Sieg in Folge 18 Punkte auf der Habenseite – und bleibt Dritter. Am kommenden Mittwoch geht es erneut gegen den 1. FSV Mainz 05, diesmal aber in Rheinhessen. Um 18 Uhr wird in Mainz das DFB-Pokalspiel der zweiten Runde angepfiffen (Liveticker).

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.