Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Chema erlöst den VfB – die Noten für die Stuttgarter Profis

17 Stuttgarter Torschützen unter sich: Der VfB besiegt die Young Boys aus Bern mit einem Last-Minute-Treffer von Chema (li.) mit 3:2. Ermedin Demirovic jubelt mit. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB hat die Ligaphase der Europa League mit einem 3:2-Sieg gegen Bern abgeschlossen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Link kopiert

Der VfB Stuttgart hat am achten und letzten Spieltag der Ligaphase der Europa League die Young Boys aus Bern mit 3:2 (2:1) besiegt. Die Tore für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß schossen Deniz Undav (6.), Ermedin Demirovic (7.), ehe Armin Gigovic für die Young Boys noch vor der Pause auf 1:2 verkürzte (42.).

Dann traf Berns Sandro Lauper mit einem sehenswerten Volleyschuss zum 2:2 (57.). Schließlich sorgte Chema mit seinem Treffer zum 3:2 (90.) für den Stuttgarter Sieg. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß 15 Punkte auf der Habenseite.

Damit schließt der VfB die Ligaphase als Elfter der Tabelle ab. In den Play-offs geht es jetzt gegen Celtic Glasgow oder Ludogorez Rasgrad aus Bulgarien. Zuerst muss der VfB auswärts ran. Die Auslosung findet an diesem Freitag um 13 Uhr in Nyon statt.

Setzt sich der VfB in den Play-offs durch, dann würde er im Achtelfinale entweder auf den FC Porto oder Sporting Braga treffen – beide aus Portugal. Zuerst hätte er ein Heimspiel.

Nun geht es an diesem Sonntag in der Bundesliga weiter. Anpfiff für das Heimspiel gegen den SC Freiburg ist um 15.30 Uhr.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.