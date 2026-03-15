Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Big Points dank Undav-Tor – unsere Noten für die VfB-Profis

17 Siegtorschütze: Deniz Undav ließ den VfB jubeln. Foto: Baumann/Hansi Britsch

Der VfB hat am 26. Spieltag der Bundesliga 1:0 gegen RB Leipzig gewonnen. Wir bewerten alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Stuttgarter mit einer detaillierten Einzelkritik.











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Im direkten Duell um die Champions League hat der VfB Stuttgart gegen RB Leipzig Big Points eingefahren. Das Tor von Deniz Undav reichte in einer engen Partie zum 1:0-Heimsieg, mit dem das Team von Trainer Sebastian Hoeneß Platz 4 festigte.

Weiter geht es am kommenden Donnerstag (21 Uhr/Liveticker) mit dem Achtelfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Porto.

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Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.