Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Auf und ab der Gefühle – unsere Noten zum VfB-Sieg über die Eintracht

Auf und ab der Gefühle – unsere Noten zum VfB-Sieg über die Eintracht

Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note.

Der VfB Stuttgart hat am 17. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt 3:2 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Profis mit einer Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt 3:2 gewonnen. Damit beendet die Mannschaft von VfB-Trainer Sebastian Hoeneß die Bundesliga-Vorrunde mit 32 Punkten. Am kommenden Spieltag geht es zum Auftakt der Rückrunde gegen den 1. FC Union Berlin (18. Januar, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die Partie gegen die Eintracht hatte für den VfB denkbar schlecht begonnen. Schon in der fünften Minute köpfte Rasmus Kristensen zur Frankfurter Führung ein. Die Stuttgarter hatten eine zeitlang Probleme mit dem SGE-Pressing, befreiten sich dann aber immer mehr – und profitierten in der 22. Minute von einem Frankfurter Patzer. Ermedin Demirovic staubte ab. In der 35. Minute schoss Deniz Undav den VfB dann sogar in Führung.

In der zweiten Hälfte waren die Stuttgarter lange das bessere Team, legten aber kein drittes Tor nach. Das rächte sich, als die Eintracht in der 80. Minute durch Ayoube Amaimouni-Echghouyab zum 2:2 traf. Das war ärgerlich, doch der VfB nutzte die Wut und schlug noch einmal zurück: Nikolas Nartey traf zum 3:2 in der 87. Minute.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.