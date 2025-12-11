Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Assignon bejubelt sein erstes Tor – die Noten für die VfB-Profis

17 Freut sich über seinen ersten Treffer im Trikot des VfB aus dem Spiel heraus: Rechtsverteidiger Lorenz Assignon. Foto: Baumann//Hansjürgen Britsch

Der VfB hat am 6. Spieltag der Europa League Maccabi Tel Aviv mit 4:1 besiegt. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.











Das war ein ungefährdeter Sieg: Der VfB Stuttgart hat am 6. Spieltag der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv mit 4:1 (2:0) gewonnen. Für die Elf von Trainer Sebastian Hoeneß trafen vor der Pause Lorenz Assignon (24.) und Tiago Tomas (37.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Maximilian Mittelstädt per Handelfmeter auf 3:0 (50.), ehe Revivo für die Gäste zum 1:3 verkürzte (51.). Dann setzte das eingewechselte Geburtstagskind Josha Vagnoman mit dem 4:1 den Schlusspunkt (90.+3).

Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß in der 36 Teams umfassenden Tabelle der Europa League zwölf Punkte auf der Habenseite. Damit liegen die Stuttgarter zwei Spiele vor Ende der Ligaphase ganz klar auf Kurs der K.o.-Spiele.

Am kommenden Sonntag geht mit dem Bundesliga-Gastspiel bei Werder Bremen weiter (19. Dezember, 19.30 Uhr, Liveticker).

Alle Noten für die Weiß-Roten

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.