Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Angelo Stillers Fauxpas leitet nächste Niederlage ein

Der VfB Stuttgart hat am 18. Bundesliga-Spieltag beim VfL Bochum mit 0:1verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 18. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Bochum mit 0:1 (0:0) verloren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß weiter 35 Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag geht es am Samstag (15.30 Uhr, Liveticker) gegen RB Leipzig weiter.

In der ersten Halbzeit bekamen die 26 000 Fans im ausverkauften Ruhrstadion eine zerfahrene und umkämpfte Partie ohne viele Höhepunkte zu sehen. Die besten Chancen vergab Deniz Undav. Nach der einstündigen Halbzeitpause wegen eines Streits um das Aufhängen von Zaunfahnen kam der VfL besser in die Partie – und mit seiner ersten Torchance zur Führung. Matus Bero nutzte einen Fehler von Angelo Stiller zum 1:0 (50.). In der Folge drückte der VfB auf den Ausgleich und vergab beste Chancen. Somit kassierte er nach dem 1:3 in Mönchengladbach die zweite Niederlage in Folge.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.