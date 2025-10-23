Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Angelo Stillers Aussetzer – der VfB schlägt sich selbst

17 Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der VfB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik und vergibt pro Spieler eine Note. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Edward Cheung

Der VfB hat am 3. EL-Spieltag bei Fenerbahce SK 0:1 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Der VfB Stuttgart hat am 3. Spieltag der Europa League gegen den Fenerbahce SK aus Istanbul 0:1 verloren. Damit hat die Mannschaft von Sebastian Hoeneß drei Punkte auf der Habenseite. Am kommenden Spieltag in der Bundesliga geht es Mainz in Stuttgart (26.10, 15.30 Uhr, Liveticker).

Die Schwaben zeigten sich in der hitzigen Atmosphäre von Istanbul mindestens ebenbürtig und schlugen sich am Ende durch den einzigen Fehler des Spiels selbst.

Alle Noten für die Weiß-Roten | Das Bundesliga-Livecenter

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke. Auch Sie können die VfB-Spieler bewerten – in unserem Notentool.