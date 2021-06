16 Gegen Weltmeister Frankreich hat die DFB-Elf bei der EM 2021 mit 0:1 verloren. Unsere Redaktion bewertet die Leistungen der DFB-Profis wie folgt. Foto: AFP/ALEXANDER HASSENSTEIN

Zum Auftakt der EM 2021 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in München gegen Frankreich 0:1 verloren. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Profis mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.

München - An diesem Dienstag fiel der Startschuss zur Fußball-Europameisterschaft 2021 auch für die deutsche Nationalmannschaft. Zum Auftakt in die Endrunde unterlag die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gegen Frankreich in München mit 0:1 (0:1).

Im ersten Durchgang bot sich den rund 14.000 Zuschauern zunächst eine interessante Partie. Mitunter hatte das deutsche Team eine Ballbesitzquote von 73 Prozent vorzuweisen. Nach rund einer Viertelstunde erhöhte die Équipe Tricolore allerdings den Druck – und kam durch ein Eigentor von Mats Hummels (20.) prompt zum Führungstreffer. Anschließend vergaben sowohl Thomas Müller (23.) als auch Ilkay Gündogan (38.) aus aussichtsreicher Position den Ausgleich. So ging es mit einem 1:0 für Frankreich in die Kabinen.

Großchancen auf beiden Seiten

Nach der Pause ging es auf beiden Seiten spektakulär weiter: Zunächst traf Adrien Rabiot für Frankreich den Pfosten (52.), lediglich zwei Minuten später setzte Serge Gnabry seinen Versuch knapp über das Gehäuse des zweimaligen Weltmeisters. Glück hatte das DFB-Team, als zwei Treffer von Kylian Mbappé respektive Karim Benzema wegen Abseitspositionen zurecht keine Anerkennung fanden. Joachim Löw reagierte mit insgesamt vier Wechseln – vergebens. Es blieb beim 1:0 für „Les Bleus“.

