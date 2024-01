Einzelkritik für DHB-Auswahl: Bestnoten für deutsche Handballer nach Traumstart gegen die Schweiz

17 Überragender Mann: Andreas Wolff Foto: dpa/Tom Weller

Die Handball-Nationalmannschaft zeigt im EM-Eröffnungsspiel gegen die Schweiz eine Galavorstellung und gewinnt mit 27:14. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Es war das Eröffnungsspiel, es war ein Schlüsselspiel – und am Ende einer 60-minütigen Gala-Vorstellung ist die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) mit einem überragenden 27:14 (13:8) gegen die Schweiz in die Heim-Europameisterschaft gestartet. Vor der Handball-Weltrekordkulisse von 53.586 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena erzielte Juri Knorr (6/2) die meisten Tore für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason. Überragender Mann beim Traumstart ins Turnier war Torhüter Andreas Wolff, vor dem aber auch die Abwehr beeindruckende Arbeit leistete.

In der Berliner Mercedes-Benz-Arena warten nun die nächsten Aufgaben auf die deutsche Mannschaft. Zunächst geht es am Sonntag (20.30 Uhr/ZDF) gegen Nord-Mazedonien, am Dienstag (20.30 Uhr/ARD) folgt das letzte Vorrundenspiel gegen Frankreich. Im direkten Duell setzten sich die Franzosen am Mittwoch mit 39:29 (17:13) gegen Nordmazedonien durch.

Wir haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die gegen die Schweiz zum Einsatz kamen, in einer Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.