Einzelkritik Deutschland gegen Italien: Rückkehrer Goretzka trifft zum Sieg – DFB-Elf gewinnt Viertelfinal-Hinspiel

17 Die Torschützen Goretzka und Kleindienst liegen sich in den Armen. Foto: dpa/Antonio Calanni

Dank Joker Tim Kleindienst und Rückkehrer Leon Goretzka siegt die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinal-Hinspiel der Nations League in Italien. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten DFB-Spieler mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat sich eine gute Ausgangsposition für das Erreichen des Final Four in der Nations League geschaffen. Das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann gewann das Viertelfinal-Hinspiel in Mailand gegen Italien trotz eines frühen Rückstands noch mit 2:1 (0:1).

Im Rückspiel an diesem Sonntag in Dortmund kann die DFB-Auswahl schon mit einem Remis den Einzug ins Finalturnier, das dann in Deutschland ausgetragen würde, perfekt machen.

Siegtreffer durch Goretzka

Der insgesamt auffällige Rückkehrer Leon Goretzka vom FC Bayern, der 16 Monate nach seiner Ausbootung wieder für die DFB-Auswahl nominiert worden war, erzielte den 2:1-Siegtreffer (76.). Zuvor hatte der zur Halbzeit eingewechselte Mönchengladbacher Tim Kleindienst (49.) die italienische Führung durch Sandro Tonali (9.) ausgeglichen.

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des DFB-Teams mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.