Einzelkritik der DHB-Auswahl: Das sind die Noten für die deutschen Handballer gegen Frankreich

17 Deutschlands Kapitän Johannes Golla gab kämpferisch 100 Prozent, konnte die Niederlage aber nicht verhindern. Foto: dpa/Sören Stache

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat den Härtetest gegen Rekord-Weltmeister und Olympiasieger Frankreich mit 30:33 verloren. Wir haben die von Bundestrainer Alfred Gislason eingesetzten Spieler mit einer Einzelkritik bewertet.











Link kopiert

Enttäuschung in der ausverkauften Berliner Mercedes-Benz-Arena: Die deutsche Handball-Nationalmannschaft besteht ihren ersten Härtetest bei dieser EM nicht und verliert vor 13 571 Zuschauern gegen den abgezockteren Rekord-Weltmeister und Olympiasieger Frankreich nach großem Kampf mit 30:33. (15:17).

Die meisten Tore für die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason erzielten Spielmacher Juri Knorr(8/3) und Kapitän Johannes Golla (5). Zuvor hatte die DHB-Auswahl die Schweiz (27:14) und Nordmazedonien (34:25) geschlagen.

Durch die erste Niederlage im dritten Vorrundenspiel startet die DHB-Auswahl nun mit zwei Verlustpunkten am Donnerstag gegen Island ins erste von vier Spielen in die Hauptrunde in Köln, wodurch die Chancen aufs Halbfinale gesunken sind. Zudem trifft die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) auf Österreich (Samstag), Ungarn (Montag) und Kroatien (Mittwoch). Nur die beiden Erstplatzierten der Sechsergruppe erreichen das Halbfinale.

Wir haben die Spieler der deutschen Nationalmannschaft, die gegen Frankreich zum Einsatz kamen, in einer Einzelkritik bewertet. Diese lesen Sie in der Bilderstrecke.