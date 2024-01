Einzelhandel in Stuttgart: Luxusmarkt boomt: IWC Schaffhausen eröffnet Store in Stuttgart

1 Rennfahrer Lewis Hamilton ist das Werbegesicht von IWC Schaffhausen: Im Dorotheen-Quartier hängt er nun dort, wo der neue Store entsteht. Foto: /privat

Im Luxussegment legt Stuttgart als Einkaufsstadt weiter zu: Die Edeluhren-Manufaktur IWC Schaffhausen bestätigt unserer Redaktion, dass sie im Spätsommer einen Store im Dorotheen-Quartier eröffnet. Für City-Manager Sven Hahn ist dies „ein gutes Zeichen“.











Link kopiert

Die schlechten Nachrichten aus dem heimischen Einzelhandel, so schien es in den letzten Monaten, reißen nicht ab. Mehrere Geschäfte kündigten an, wegen schlechter Umsätze aufhören zu müssen. Dass nun IWC Schaffhausen als Big Player am Freitag gegenüber unserer Zeitung erklärt hat, nach Berlin, Amsterdam und Düsseldorf im Stuttgarter Dorotheen-Quartier einen Store zu eröffnen, freut City-Manager Sven Hahn, wundert ihn aber nicht. „Der Markt ist in Bewegung“, sagt er, „während die einen Läden schließen, machen andere auf und beweisen, dass Stuttgart als Einkaufsstadt funktioniert.“

Die 1886 gegründete International Watch Company (IWC) in Schaffhausen gehört zu den bekanntesten Uhrenherstellern weltweit. Kultstatus genießen die Fliegeruhren. Vor wenigen Wochen hat das Schweizer Unternehmen seinen weltweit größten Store in Amsterdam eröffnet. Auf dem Expansionskurs ist IWC unter anderem auch in Zürich, Dubai, Shanghai und Beverly Hills vertreten, im vergangenen Sommer kam der Ku’damm von Berlin hinzu. Und der Luxusmarkt wächst immer weiter. Viele Menschen mit Geld wollen und können sich etwas leisten – auch in der Autostadt Stuttgart.

Alexander Schwenck, der Direktor Marketing und Press Relations von IWC Schaffenhausen, kann noch nicht genau sagen, wann die Luxusmarke aus der Schweiz im Dorotheen-Quartier ihren Store eröffnet (in den Räumen, in denen sich bisher das Designer-Kollektiv Fyra befand), aber er wagt eine Prognose: „Es dürfte der Spätsommer 2024 werden.“ Man werde dann die enge Kooperation von IWC und Mercedes AMG feiern, die seit bald 20 Jahren bestehe.

Auch Omega-Uhren eröffnen in Stuttgart

Im Dorotheen-Quartier sind etliche Luxusgeschäfte angesiedelt wie Louis Vuitton, Rolex, Porsche oder Rich & Royal. Mit IWC Schaffhausen soll das Viertel bei Breuninger noch attraktiver werden für Verbraucher mit Geld. „Es zeigt sich, dass das Do Qu als Luxusquartier funktioniert“, sagt City-Manager Sven Hahn, „aber in einer guten Einkaufsstadt reicht Luxus allein natürlich nicht aus.“ Nach den schlechten Nachrichten vom Ladensterben in der Stuttgarter City seien Nachrichten vom Elan neuer Läden nicht zuletzt psychologisch wichtig. „Auch Omega Uhren eröffnet in Stuttgart“, freut sich Hahn. Gleichzeitig schließen Juweliere, weil Uhrenhersteller, deren Produkte sie verkauft haben, ihre eigenen Läden aufmachen.