Einzelhandel in Stuttgart: Hochland schließt Traditionsfiliale nach über 60 Jahren

Bereits Ende 2023 hat Messer Müller nach 186 Jahren zwischen Schiller- und Marktplatz für immer geschlossen, jetzt steht auch das Nachbargeschäft leer. Nach über 60 Jahren verabschiedet sich Hochland. Das Haus ist verkauft. Was planen die neuen Eigentümer?











An der Fassade der Kirchstraße 10 stehen in dicken Lettern zwei Geschäftsnamen, deren Klang in Stuttgart unverändert gut ist: Messer Müller und Hochland Kaffee. Die Läden unter der nicht mehr ganz jungen Schrift sind geschlossen und stehen leer. Mit einem Zettel am Schaufenster verabschiedet sich die 1930 gegründete Hochland-Manufaktur von der Kundschaft und bedankt sich für ihre Treue: Nach über 60 Jahren müsse man ausziehen, da das Haus verkauft worden sei, ist zu lesen. Damit schließt erneut ein Traditionsgeschäft, in dem Generationen von Stuttgartern eingekauft haben.