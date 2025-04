Cheese & More eröffnet in Stuttgart: Ein Stück Niederlande zieht auf der Königstraße ein

Cheese & More eröffnet in Stuttgart

1 So sieht eine Filiale von Cheese & More aus (hier in Münster), die bald nach Stuttgart kommt. Foto: /Henri WIllig

Ob groß oder klein – rund ist der Käse, der bald in riesiger Auswahl zur Königstraße rollt. Für bunt verpackte Laibe ist der Käsegigant Henri Willig aus Katwoude bei Amsterdam bekannt, der in Stuttgart seine neunte deutsche Filiale von Cheese & More eröffnet.











Wo zuletzt das 1882 gegründete Modehaus Koelble & Brunotte Kollektionen von Designern aus Mailand oder London verkauft hat, heißt es bald: Alles Käse! „Die hohen Mieten der Top-Lagen lassen sich heute nicht mehr erwirtschaften“, sagte Marco Mangold, als er im Juni vergangenen Jahres mit dem traditionsreichen Geschäft von der Königstraße an die Neue Brücke 3 in die früheren Räume von Café Nast umgezogen ist – an einen Standort, der sich zwar relativ zentral in der City befindet, an dem sich aber die Mietpreisschraube nicht so weit nach oben gedreht hat.

Im Marquardt-Gebäude an der Königstraße siedelt sich nun das niederländische Unternehmen Henri Willig an, das bereits in acht deutschen Großstädten vertreten ist und hohe Umsätze meist in 1-a-Lagen meldet. Die Kette, die in den 1970ern ihren Siegeszug in Katwoude in Nordholland gestartet hat und rasch danach an mehreren Standorten in Amsterdam vertreten war, nennt sich Cheese & More und bietet weitaus mehr als Käse in Premiumqualität. Man wird in dem Laden auf 400 Quadratmetern allerlei Produkte aus den Niederlanden finden, die sich als Geschenke eignen.

Leerstand endet nach zehn Monaten

Die Verwaltung des Marquardt-Gebäudes bestätigt unserer Zeitung, dass Henri Willig beide Etagen des früheren Modegeschäfts von Koelble & Brunotte angemietet hat, die seit zehn Monaten an der Gloria-Passage leer stehen. Wann Verkaufsstart nach dem Umbau sein wird, stehe aber noch nicht fest. Das holländische Unternehmen setzt seine Expansion in Deutschland fort und kommt nach Düsseldorf, Berlin, Dresden, München, Köln, Würzburg nun also nach Stuttgart.

Das neue Geschäft, das ein Stück Niederlande in Stuttgarts City bringt, soll zum Verweilen einladen. Zu jeder Käsesorte gibt es eine Schale mit Probierstückchen. Das Angebot an Geschenksets ist groß. Neben den Klassikern wie dem Bio-Gouda bietet Henri Willig im Bio-Sortiment auch ausgefallene Kombinationen wie Käse mit Bockshornklee oder Lavendel an.