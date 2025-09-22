Einzelhandel in Ostfildern: Viele Kemnater Einzelhändler beklagen finanzielle Einbußen

1 Um die Aufenthaltsqualität zu steigern, wurden an der Heumadener Straße Bäume gepflanzt und Bänke aufgestellt. Foto: Kerstin Dannath

Die frisch sanierte Ortsdurchfahrt ist seit ein paar Monaten wieder offen, trotzdem fehlt es an Kundschaft. Und bis zur Eröffnung des neuen Supermarkts dauert es noch.











Fast ein Jahr lang lief die Sanierung der Heumadener Straße im Ostfilderner Stadtteil Kemnat – verbunden mit einer kompletten Sperrung der Ortsdurchfahrt und Umleitungen durch das Wohngebiet, was bei Geschäftsleuten und betroffenen Anwohnern naturgemäß für wenig Begeisterung sorgte. Seit Ende März ist die Straße nun wieder für den Verkehr freigegeben. Mit dem Ziel, die Aufenthaltsqualität zu verbessern, wurde das Tempo von 50 Stundenkilometern auf 30 reduziert, Sitzbänke aufgestellt und Bäume gepflanzt. Alles neu macht der Mai? Mitnichten.