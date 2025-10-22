Einzelhandel in Ostfildern: „Ein Ort der Begegnung“ – Wie eine Buchhandlung dem Online-Handel trotzt

1 Cornelie Keller (links) und Michèle Gillmann-Gesser sind seit Jahren ein eingespieltes Team. Foto: Markus Brändli

Seit mehr als 35 Jahren läuft die Buchhandlung Straub in Nellingen erfolgreich. Trotz Online-Handel schätzen viele die Begegnungen in dem Laden im Ostfilderner Stadtteil.











Eine ältere Kundin kommt mit ihrem Rollator in die Buchhandlung Straub in Nellingen. Sie hat ein Bastelbuch bestellt. Die Buchhändlerin Cornelie Keller weiß Bescheid und holt den Titel aus dem Regal. „Für mich ist unser Buchladen ein Ort der Begegnung“, bringt Michèle Gillmann-Gesser ihr Konzept auf den Punkt. Das Internet könne die persönliche Beratung nicht ersetzen, sagt die Einzelhändlerin selbstbewusst, „zumal die Bestellungen bei uns jetzt auch über Nacht geliefert werden.“

Weder den Online-Handel noch große Buchhandelsketten sieht die 55-Jährige als echte Konkurrenz. „Wir können uns auf unsere Stammkundschaft verlassen.“ Das hat sie schon während der Coronapandemie gespürt. Seit mehr als 35 Jahren hält sich die Buchhandlung Straub im Laden An der Halle in Nellingen. 24 Jahre ist die Hechingerin dort beschäftigt; vor sieben Jahren hat sie den Laden von Isolde Straub übernommen. Zwar will sie das Internet nutzen und bietet etwa Bestellungen über die Homepage oder E-Books an. Zum Abholen „sollen die Leute aber in den Laden kommen.“ Das Internet nutzt die zweifache Mutter gern. Auf Instagram informiert sie über Angebote. Offen sein für neue Medien, das macht ihr Spaß.