1 Claudia Kurz, Sabine Scholze, Cassandra Kurz, Manuela Strobel und Katrin Seifried (von rechts) machen das Backglück im Stettener Hotel Alber möglich. Foto: /Natalie Kanter

In der Hochphase der Pandemie wandeln Katrin Seifried, Geschäftsführerin des Stettener Hotels Alber, und Claudia Kurz die Hotelgastronomie in eine Bäckerei um. Der Plan geht auf. Die Kunden stehen Schlange.















Der Arbeitstag von Claudia Kurz beginnt mitten in der Nacht. Frühmorgens aber ist für sie der schönste Moment. Sie steht dann quietsch-vergnügt in der Backstube des Hotels Alber in Stetten, über und über mit Mehl bestäubt. Die 45-Jährige blickt durch das Fenster über die Felder Richtung Flughafen und sieht die Sonne aufgehen. „Das ist jedes Mal wunderschön“, sagt sie. Ihre Chefin und Freundin Katrin Seifried hat diese Momente zumindest am Anfang miterlebt. „Das ist so ein tolles Feeling“, sagt sie. Und: „Wir haben einen so wunderschöner Beruf.“