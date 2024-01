Einzelhandel in Harthausen: Das Post-Café ist gerettet

Einzelhandel in Harthausen

1 Sie haben das Post-Café in Harthausen übernommen: Semra Karaman (Zweite von links) mit ihren Kinder Gülsüm, Mustafa und Esma (von links). Foto: Caroline Holowiecki

Nach nicht mal einem Jahr hat im Dezember die Postfiliale in Harthausen wieder geschlossen. Nachfolger haben sich aber gefunden. Das Ganze ist nun ein echter Familienbetrieb











Viele im Ort werden aufatmen: Harthausen behält sein Post-Café. Nachdem der vorherige Betreiber das Geschäft an der Ortsdurchfahrt im Dezember nach etwa neun Monaten wieder aufgegeben hat, haben sich Nachfolger gefunden: die Familie Karaman. Bereits am 2. Januar haben Semra Karaman und ihr Sohn Mustafa den Laden im Zentrum des kleinen Filderstädter Ortsteils wieder eröffnet. Wie auch beim Vorgänger gibt es einen Schalter, an dem Post- und DHL-Dienstleistungen angeboten werden, zudem ein kleines Schreibwarensortiment sowie eine Café-Theke mit einigen Sitzplätzen.