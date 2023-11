Einzelhandel in Filderstadt: Milch am Sonntagmorgen

1 Für Kaltgetränke gibt es Verkaufsautomaten schon lange. Jetzt verkaufen auch Supermärkte größere Sortimente außerhalb der Öffnungszeiten. Foto: dpa/Joseph Barrak

Der Marktkauf in Filderstadt hat im Außenbereich Verkaufsautomaten installiert. „Sie versorgen die Kundinnen und Kunden künftig außerhalb der Öffnungszeiten, auch an Sonn- und Feiertagen, mit einer Auswahl an Artikeln des täglichen Bedarfs“, teilt Edeka Südwest mit. In den Verkaufsautomaten vor dem Marktkauf in der Plieninger Straße 63 werden der Mitteilung zufolge insgesamt rund 60 Artikel verkauft, unter anderem gekühlte Getränke, Snacks, Wurstwaren, Milch und Eier.

„Wem beispielsweise am Sonntagmorgen die Milch fürs Frühstück ausgeht oder bei wem sich spontan Besuch ankündigt, der kann sich hier unkompliziert mit den wichtigsten Lebensmitteln eindecken“, so zitiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung den Marktleiter Michael Ahnert.

Womöglich gibt es weitere Automaten andernorts

Bezahlt werden solle bargeldlos per Bankkarte oder per Bezahl-App mit dem Smartphone. Der Auswahl- und Bezahlvorgang werde am Automaten anschaulich beschrieben und sei mühelos durchführbar. Die für manche Produkte erforderliche Alterskontrolle erfolge mit einem gültigen Personalausweis oder Führerschein.

Das Sortiment solle weiterentwickelt werden, Kunden könnten diesbezüglich Vorschläge einbringen. Der Marktkauf in Filderstadt ist Teil des Edeka-Verbunds im Südwesten. „Wir sammeln wertvolle Erfahrungen für das Vertriebskonzept per Automat und prüfen mögliche Standorte vor weiteren Märkten“, so zitiert das Unternehmen Ralph Vogtmann, den Fachbereichsleiter Vertrieb Ware bei Edeka Südwest.