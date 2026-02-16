Einzelhandel in Filderstadt: Das ist der älteste Laden Filderstadts – aber eine Nachfolge gibt es noch nicht
1
Isolde Köhn und ihr Mann Herbert Köhn führen das Haushalts- und Spielwarengeschäft Schweizer in Bonlanden. Foto: Caroline Holowiecki

Die Firma Schweizer in Bonlanden besteht seit 150 Jahren, länger als alle anderen Einzelhandelsgeschäfte in der Stadt. Was wünschen sich die Inhaber für die Zukunft?

﻿Lego, Puppen und Tonies auf der einen Seite, hochwertige Messer, Sektgläser und Dekoartikel auf der anderen. Die Firma Schweizer im Zentrum von Bonlanden zieht Kinder und Erwachsene gleichermaßen an. In diesem Jahr feiert sie ihr großes Jubiläum. Das Einzelhandelsgeschäft besteht seit 150 Jahren, und zwar immer an genau diesem Standort an der Marktstraße. Bis es zum Spezialisten für Spielzeug, Haushaltswaren und Geschenkartikel wurde, hat es aber lang gedauert.

