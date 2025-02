Einzelhandel in Esslingen: „Wichtiges Zugpferd“ – Im Mai eröffnet Aldi im Einkaufscenter ES

Einzelhandel in Esslingen

In das Einkaufscenter ES in der Esslinger Innenstadt kommt ein Aldi-Markt. Eröffnung soll im Mai sein. In dieser Woche übernimmt der Discounter Teile der rückgebauten, ehemaligen Saturn-Fläche. Darüber hinaus gibt es noch mehr Bewegung im ES.











Seit im August 2024 der Saturn-Markt im Obergeschoss des Einkaufscenters ES an der Berliner Straße ausgezogen ist, sah es von außen so aus, als ob sich in dem Geschäft nicht viel tut. Wo bleibt Aldi?, haben sich manche gefragt. Der Discounter wurde schon bald als Nachfolger für das Technikgeschäft präsentiert, als dieses wegen einer unbefriedigenden wirtschaftlichen Perspektive nach 16 Jahren die Schließung bekanntgab.

In dieser Woche wird nun eine rund 1600 Quadratmeter große Fläche an Aldi übergeben, wie der Centermanager Stefan Post mitteilt. Der Discounter beginne dann mit den Umbauarbeiten. Zuvor habe der Rückbau der Saturnfläche einige Zeit gedauert.

Angebot für Innenstadt-Kundschaft

„Es war eine enorme Anpassung nötig. Der Wechsel von einem Technikgeschäft zu einem Lebensmitteldiscounter geht nicht in ein paar Tagen“, erklärt Post. Geplant sei die Aldi-Eröffnung für Anfang Mai. Die Filiale werde ihr Angebot auch auf die Innenstadt-Kundschaft ausrichten und etwa vermehrt Take-away-Produkte im Angebot haben. „Aldi ist ein wichtiges Zugpferd für den Standort“, betont er.

Unterdessen erweitert nebenan Woolworth auf rund 1100 Quadratmeter. „Mit der Erweiterung von Woolworth haben wir die komplette Verkaufsfläche wieder vermietet“, sagt der Centermanager. Der Umbau im Obergeschoss sei bereits in vollem Gange, ein genauer Eröffnungstermin stehe aber noch nicht fest. Die Handelskette Woolworth war 2003 in den ehemaligen Spielwarenladen Coconino eingezogen, der nach 20 Jahren am Standort sein Geschäft geschlossen hatte. Die Produktpalette von Woolworth reicht von Dekorations- und Haushaltsartikeln über Elektro-, Drogerie- und Geschenkartikel bis hin zu Bekleidung.

Alle Läden im ES bald wieder vermietet

Im Frühjahr wird es im Erdgeschoss des ES noch weitere Veränderungen geben, kündigt Post an. Der seit Februar 2008 ansässige O2-Shop wechselt voraussichtlich im März in die 77 Quadratmeter große Fläche am Eingang Berliner Straße. Sein am Eingang zum Bahnhofsvorplatz liegender Laden nutzt voraussichtlich ab Mai Blume 2000. Das Floristikgeschäft verdoppele damit seine Verkaufs- und Lagerflächen.

„Mit diesen Veränderungen werden wir ab Mitte dieses Jahres alle Einzelhandelsflächen zu 100 Prozent vermietet haben“, hebt der Centermanager hervor, „bei der aktuellen Situation in Esslingen wie auch im gesamten Bundesgebiet ist das ein voller Erfolg.“ Die zentrale Lage des ES sei sehr gefragt. Das ES beherbergt 23 Fachhändler, Dienstleister, Gastronomie, ein Ärztezentrum sowie 300 Tiefgaragenplätze.