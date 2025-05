Einzelhandel in Esslingen: Noch ein Fachgeschäft weniger: Schuh-Lechner schließt

16 Roland Lechner mit der Kundin Angelika Maier Foto:

Schuh-Lechner in der Esslinger Hindenburgstraße schließt Ende Juni für immer. Das in zweiter Generation geführte Geschäft hat sich auf Schuhe für Problemfüße spezialisiert.











Link kopiert

„Der ist super. Ich laufe wie auf Wolken“, schwärmt Angelika Maier. Roland Lechner hat ihr aus seinem Sortiment einen Schuh ausgesucht, in dem sie auch mit ihrem Hallux, durch den sich der große Zeh nach innen schiebt und der Ballen sich wölbt, gut gehen kann. „Er weiß, was ich brauche“, sagt die Kundin aus Aichwald und probiert noch ein weiteres Paar. Es ist Räumungsverkauf bei Schuh-Lechner in der Hindenburgstraße in Esslingen.