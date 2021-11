1 Andreas Walter von Heiges Spiel- und Lederwaren vor ausgedünnten Regalen. Er empfiehlt, auf in Deutschland hergestellte Waren auszuweichen. Foto: /Barbara Scherer

Produktionsengpässe in Fernost, gesperrte Häfen, Containerstau im Suezkanal: Viele Branchen beklagen Lieferschwierigkeiten. Auch Esslinger Händler blicken mit Sorge auf das Weihnachtsgeschäft: Lego-Steine sind genauso betroffen wie Fahrradzubehör. Bei weißen Hemden gibt es erst mal Entwarnung.















Esslingen - Weihnachtsgeschenke kaufen – das erledigen viele Menschen in einer Art Endspurt, kurz vor dem Fest. So wie Nadja Thalau, die „immer eine Woche vor Weihnachten loszieht und dann alles besorgt“, wie sie sagt. Vorher habe ihre achtjährige Tochter auch selten den Wunschzettel fertig. Bisher habe sie immer noch was Schönes gefunden. Das könnte dieses Jahr anders sein. Wegen Lieferengpässen in vielen Branchen dürften etliche Wünsche unerfüllt bleiben. Betroffen sind zum Beispiel Fahrräder, aber auch Sportschuhe und Spielwaren.