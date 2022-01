1 Auf der Inneren Brücke herrscht Betriebsamkeit. Eine Umfrage unter Händlern in Esslingen zeigt jedoch: Nicht alle haben im vergangenen Jahr Gewinn gemacht. Foto: Roberto Bulgrin

Laut einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes hat der Einzelhandel im vergangenen Jahr einen neuen Rekordumsatz verzeichnet, 3,1 Prozent mehr als 2020. Eine Umfrage in Esslingen zeigt jedoch: Diese Zahl muss man differenziert betrachten.















Link kopiert

Esslingen - Was Shopping und Einkaufserlebnisse angeht, hatte das vergangene Jahr seine Höhen und Tiefen. 2021 startete mit einem Lockdown, der bis in den April reichte. Der stationäre Einzelhandel war in dieser Zeit geschlossen. Dann ließen sich immer mehr Menschen gegen das Coronavirus immunisieren, die Gastronomie und die Läden öffneten wieder und in die Innenstädte kehrte das Leben zurück. Am Ende war das Jahr für den Einzelhandel um 3,1 Prozent umsatzstärker als 2020, wie das Statistische Bundesamt schätzt. Deutschlandweit wurde damit ein neuer Rekordumsatz erwirtschaftet – auch in Esslingen?