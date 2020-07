Einzelhandel in Esslingen

9 Mit Rosen wurden die Kunden am Eröffnungstag empfangen. Foto: Roberto Bulgrin

Aufatmen für die Esslinger Stadtteilbewohner: In Zell hat die neue Kaufland-Filiale eröffnet.

Zell - Von der Baustelle ist in der Alleenstraße nicht mehr viel zu sehen. Ein ungetrübtes Einkaufserlebnis für die Kunden der neuen Kaufland-Filiale. Am Donnerstag hat sie um 7 Uhr zum ersten Mal ihre Türen geöffnet. Ein großes Aufheben hat der neue Hausleiter, Gianluca Signorelli, nicht um die Eröffnung gemacht. Keine Zeremonie mit Banddurchschneiden, „niemand, der aus der Torte springt“, wie es eine Kaufland-Sprecherin ausdrückt. Genug Leute sind trotzdem gekommen an diesem regnerischen Donnerstagmorgen. Sowohl der Laden als auch der angeschlossene Foodcourt sind gut besucht.