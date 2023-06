17 Das Esslinger Modehaus Kögel schließt im Januar 2024. Foto: Roberto Bulgrin

In den vergangenen Monaten haben zahlreiche inhabergeführte Geschäfte in Esslingen und der Umgebung geschlossen. Die Gründe sind unterschiedlich: fehlende Kundschaft, steigende Kosten oder das Ausbleiben eines Nachfolgers. Ein Überblick.















In den vergangenen Monaten wurde der Esslinger Einzelhandel immer wieder mit Hiobsbotschaften konfrontiert. Zuletzt wurde bekannt, dass das Modehaus Kögel im Januar 2024 schließen wird.

Andere ehemals inhabergeführte Traditionsgeschäfte haben ihre Türen bereits für immer geschlossen. Das Wäschegeschäft Mehl am Esslinger Marktplatz wurde Ende Januar dieses Jahres von Inhaber Volkart Müller aufgegeben. Fast in Sichtweite verschwand bereits im Sommer vergangenen Jahres ein anders Stück Esslinger Tradition: Christoph Mauz gab die Rats-Apotheke auf, er hatte die Apotheke im Jahr 1986 von seinem Vater übernommen. Wenige Meter weiter wird schon seit Langem kein Bürobedarf mehr verkauft – auch Papier Maier am Rathausplatz ist geschlossen.

An der Inneren Brücke schloss Ende März dieses Jahres nach mehr als 130 Jahren Hut Bühler. Das Geschäft wurde zuletzt von Martin Bühler betrieben, der in Ruhestand gegangen ist und keinen Nachfolger gefunden hat. Er betrieb das Geschäft bereits in vierter Generation. Auch Stefan Trittler hat sein Messergeschäft in der Esslinger Pliensaustraße nach einigen Jahrzehnten kürzlich geschlossen.