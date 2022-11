Vhs Esslingen Ein Fest des Todes und des Lebens

Auf dem Friedhof tanzen, picknicken, feiern: In Mexiko ist das am „Tag der Toten“ Realität. Die Vhs Esslingen lässt das Brauchtums als Erinnerung an Verstorbene aufleben – mit einem Fest, bei dem sich Fröhlichkeit und Trauer miteinander verbinden.