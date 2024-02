Einzelhandel im Kreis Esslingen: Sind die Unverpacktläden noch zu retten?

1 Laura Bäßler wird ihren Kirchheimer Laden Eigenhändig Ende März schließen. Foto: /Ines Rudel

Der Verkauf von Lebensmitteln ohne Plastikverpackung ist das Geschäftsmodell der Unverpacktläden – doch das ist ins Wanken geraten. Der Laden in Kirchheim schließt, auch in Nürtingen blicken die Betreiber mit Sorge in die Zukunft. Das sind die Gründe.











Die Zeiten für die Unverpacktläden im Kreis Esslingen sind nicht leicht: Ende März wird das Kirchheimer Geschäft schließen und in Nürtingen kämpft der Laden ums Überleben. Wenn 2024 keine schwarze Null erwirtschaftet wird, droht auch dort das Aus. Dabei ist das Anliegen, beim Einkauf möglichst wenig Verpackungsmüll zu verursachen, weiterhin hochaktuell, immerhin fällt in Deutschland mehr Verpackungsmüll an als in jedem anderen Land der Europäischen Union.