1 Auch der Einzelhandel ist im eisernen Griff der Coronapandemie. Foto: dpa/Peter Kneffel

Kürbisse, Musik und eine Party, die keine sein soll - um in der Corona-Pandemie nicht einzuknicken, ist den Händlern in der Region jeder Anlass willkommen. „Trotzdem“ heißt die Devise in Esslingen, Kirchheim und Ludwigsburg.

Kreis Esslingen - Jeder Anlass ist willkommen, damit der Einzelhandel in den Innenstädten nicht einknickt – auch vermeintlich Furcht erregende Ereignisse wie zum Beispiel Halloween am Samstag. In Esslingen machen rund 80 Geschäfte mit bei der Einkaufsparty, die zwar aussehen soll wie eine Party, aber nicht wirklich eine sein darf. Weil: Abstand, keine Massen, nicht einmal Gruppen – das ist das Gebot der Stunde. Was können die Geschäfte und die Kommunen, die die Innenstädte ja nicht sterben lassen wollen, tun? „Trotzdem“ heißt die Devise in Esslingen, Kirchheim und Ludwigsburg.