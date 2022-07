1 Nur saisonbedingt oder macht Karstadt in Esslingen schon seinen letzten Ausverkauf? Die Kundschaft ist jedenfalls besorgt. Foto: Roberto Bulgrin

In Esslingen mehren sich die Gerüchte, dass das Warenhaus in der Bahnhofstraße keine Zukunft mehr hat. Der Galeria-Konzern und der Grundstückseigentümer BPI Esslingen verweisen auf einen Gerichtstermin im November.















Die Annonce, die der Investor und Grundstückseigentümer BPI Esslingen am Samstag in der lokalen Zeitung geschaltet hat, sieht eher wie ein Presseartikel in eigener Sache aus. Und sie sagt eigentlich nichts Neues. „Mehr Wohnraum, mehr Lebensqualität“ wolle man mit dem „Zukunftsquartier zwischen Bahnhofstraße, Martinstraße und Ehnisgasse“ für „das Wohl der Stadt und der Menschen“ schaffen. In den neuen Gebäuden und in den Obergeschossen des Bestandsgebäudes entstünden 160 neue Wohnungen, „Platz für Läden und Büros gibt es auf 10 470 Quadratmetern im Bestandsgebäude sowie auf 1800 Quadratmetern im Neubau“. Interessant ist das, was in dieser Anzeige nicht gesagt wird. Nämlich, dass es sich um die Bebauung des Karstadt-Parkplatzes und bei dem Bestandsgebäude um das Karstadt-Kaufhaus handelt.