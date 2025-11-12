Einwohnerversammlung: Was beschäftigt St. Bernhardt, Kennenburg und Wiflingshausen?

1 Esslingens Oberbürgermeister will bei der Einwohnerversammlung über die kommunalpolitische Lage sprechen. Foto: Roberto Bulgrin

Die Bewohner von drei Esslinger Stadtteilen treffen sich zur Einwohnerversammlung. Dort wird der neu gewählte Bürgerausschuss verkündet und über einige politische Themen gesprochen.











Bewohnerinnen und Bewohner der Esslinger Stadtteile St. Bernhardt, Kennenburg und Wiflingshausen sind am Donnerstag, 13. November, zur Einwohnerversammlung eingeladen. Wie die Stadt mitteilt, beginnt diese um 19 Uhr in der Gaststätte Sängerkranz (Alte Talstraße 10, 73732 Esslingen).

Die drei Stadtteile halten alle drei Jahre ihre Einwohnerversammlung ab. Dieses Mal wird dabei auch das Ergebnis der Wahl des neuen Bürgerausschusses verkündet. Zudem sei die Gelegenheit gegeben, Fragen zu stellen und sich über öffentliche Anliegen auszusprechen.

Bürgerausschuss-Wahl und lokale Themen

Neben Informationen von Oberbürgermeister Matthias Klopfer zur kommunalpolitischen Lage liegt der Fokus auf fünf Themen, die teils vom Bürgerausschuss bestimmt, teils vorab online ermittelt wurden. Dieses Mal geht es unter anderem um die Transformation des Hochschulgeländes in der Flandernstraße und Maßnahmen zum Erhalt der Streuobstwiesen.

Die Wahl der Bürgerausschüsse erfolgt über ein hybrides Verfahren: Die Abstimmung findet primär online in den zwei Wochen vor der Versammlung statt. Zusätzlich ist vor Beginn der Einwohnerversammlung, zwischen 18 und 18.45 Uhr, eine Stimmabgabe vor Ort möglich, wobei ein gültiges Ausweisdokument zur Überprüfung der Wahlberechtigung vorzulegen ist.