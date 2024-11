Einwohnerversammlung in Aichwald: Die Nahwärmepläne für Schanbach stehen auf der Kippe

Einwohnerversammlung in Aichwald

1 Die alte Grundschule in Aichschieß ist abgerissen. Im Januar soll mit dem Rohbau der neuen Schule begonnen werden. Foto: privat

Bei der Einwohnerversammlung in Aichwald berichtet der Bürgermeister über wichtige aktuelle und künftige Themen. Neben ungeklärten Fragen beim Wärmenetz gibt es auch beim Bürgerbus unerfreuliche Aussichten.











Im Sommer vergangenen Jahres hatte die Gemeinde Aichwald beschlossen, gemeinsam mit den Stadtwerken Esslingen (SWE) die Möglichkeit zu untersuchen, ein Nahwärmenetz in Schanbach aufzubauen, über das schon bald das Gemeindezentrum und angrenzende Gebiete möglichst klimaneutral mit Wärme versorgt werden sollen. Doch nun scheint das ambitionierte Projekt auf der Kippe zu stehen, wie der Bürgermeister Andreas Jarolim am Montagabend in der Schurwaldhalle verkündete. Dorthin hatte die Gemeinde zu einer Einwohnerversammlung eingeladen, um über alle laufenden und künftig anstehenden Projekte der Schurwaldkommune zu informieren.