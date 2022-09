Eintracht Frankfurt in Marseille

7 Fans mit Pyrotechnik am Dienstagabend vor dem Stade Velodrome in Marseille. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Beim Champions League Spiel am Dienstagabend zwischen Eintracht Frankfurt und Gastgeber Marseille fliegen Leuchtraketen und Böller durch die Luft. Auch ein Hitlergruß sorgt für Aussehen. Was das für den Bundesligisten bedeuten könnte.















Link kopiert

Schon vor Beginn des Champions League-Spiels lieferten sich die Fans von Eintracht Frankfurt und Gastgeber Olympique Marseille am Dienstagabend im Stade Velodrome heftige Pyro-Auseinandersetzungen. Aus beiden Fanblöcken wurden auf die gegnerischen Anhänger Leuchtraketen gefeuert und Böller geworfen. Eintracht Frankfurt droht in der Champions League demnächst ein Geisterspiel.

Für Wirbel sorgten vor allem Bilder im Internet, die einen Eintracht-Fan beim Hitlergruß zeigen sollen. Ein Sprecher der zuständigen Präfektur sagte, man habe die Bilder gesehen und sei dabei, sie zu überprüfen. Der europäische Dachverband UEFA sei bereits informiert worden. Laut „Bild“ bemüht sich die Eintracht, den Verdächtigen zu identifizieren.

„Wir schämen uns für Menschen, die aus Frankfurt kommen, den Adler auf der Brust tragen und den Hitler-Gruß zeigen. Ihr gehört nicht zu diesem Verein, zu dieser Stadt, ihr gehört nicht zu uns“, schrieb die Fanabteilung der Eintracht auf Facebook.

Vier deutsche Fans wurden laut dem Sprecher der Präfektur festgenommen, weil sie verbotenes Feuerwerk mit ins Stadion nehmen wollten. Vier OM-Fans wurden demnach wegen versuchter Übergriffe auf die Ordnungskräfte mitgenommen. Insgesamt habe es aber keine größeren Vorfälle gegeben.

Drastische Folgen für Frankfurt möglich

Für den Bundesligisten könnten die Vorkommnisse drastische Folgen nach sich ziehen, da die SGE nach dem Platzsturm im Europa-League-Halbfinale gegen West Ham United von der Europäischen Fußball-Union zu einem Zuschauerausschluss im nächsten internationalen Spiel verurteilt worden war. Die Strafe war für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt worden, könnte nach den Vorfällen in Marseille aber in Kraft treten.

Ihre nächsten beiden Champions-League-Spiele bestreitet die Eintracht gegen Tottenham Hotspur. Am 4. Oktober tritt die SGE zunächst zuhause an, rund eine Woche später findet die Partie in London statt.