Einsturz in Lenningen im Kreis Esslingen: Hallendach der Papierfabrik Scheufelen ist total zerstört

Einsturz in Lenningen im Kreis Esslingen

1 Die zerstörte Halle. Foto: jmf/Johannes M. Fischer

Mit einem lauten Krach stürzte am Donnerstag die Decke einer Halle der ehemaligen Papierfabrik Scheufelen ein, berichten Zeugen. Konnte niemand damit rechen? Oder war der Einsturz abzusehen?











Ein Tag nach dem Einbruch der Decke einer ehemaligen Halle der Papierfabrik Scheufelen wird das Ausmaß ersichtlich. Das Dach ist nach innen komplett eingestürzt. Zu retten dürfte an der Halle nichts mehr sein – von der Bedachung ist nur noch Schrott übrig. Menschen wurden bei dem Einsturz am Donnerstag nicht verletzt. Die Straße vor der Fabrik musste jedoch zeitweise gesperrt werden. Offen bleibt die Frage, ob der Einsturz hätte verhindert werden können. Nach Polizeiangaben galt das seit Jahren leer stehende Gebäude als baufällig. Die Papierfabrik, zu der die Halle gehört, gilt als „Lost Place“ , der in der Vergangenheit Fotografen anlockte, die versuchten, den morbiden Industriecharme einzufangen.