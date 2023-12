Einstimmung auf Heiligabend in Esslingen und Kirchheim: Heiliger Vormittag – eine feuchtfröhliche Tradition

1 Der „Heilige Vormittag“ in Kirchheim (Foto) und Esslingen ist ein Publikumsmagnet. Doch die Kirchen bitten um Rücksichtnahme gegenüber Gottesdienstbesuchern. Foto: Michael Steinert

Der gesellige Frühschoppen an Heiligabend in Esslingen und Kirchheim wird von den beiden großen christlichen Kirchen bei allem Verständnis für die Feiernden auch kritisch gesehen.











Für die einen ist es eine gesellige Einstimmung auf die Feiertage – andere halten den „Heiligen Vormittag“ am 24. Dezember in Esslingen oder Kirchheim für einen Frühschoppen, der mit Lärm, Müll und hohem Alkoholkonsum einher geht. „Die Veranstaltung ist in Esslingen eine Tradition, die wir als Stadtverwaltung weiterhin unterstützen möchten“, teilt die Stadt Esslingen mit. In der Vergangenheit sei dieser Tag friedlich und geordnet verlaufen, und das solle auch so bleiben, heißt es vonseiten des Kirchheimer Ordnungsamts. Die beiden großen christlichen Kirchen sehen die Veranstaltungen kritischer – zumal Heiligabend 2023 auf einen Sonntag mit Gottesdiensten am Morgen fällt.