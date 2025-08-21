Einser-Abiturient hofft auf Visum: Zwei Brüder – einer wird Deutscher, der andere abgeschoben

Zwei Brüder – einer wird Deutscher, der andere abgeschoben

1 Ein Bild aus glücklichen Tagen: Ramzi Awat Nabi, bevor man für ihn ein Ticket im Abschiebeflieger buchte. Foto: Privat

Der Fall des Stuttgarter Studenten und Einser-Abiturienten Ramzi Awat Nabi hat ein bundesweites Echo hervorgerufen. Die Ausländerbehörde wähnt sich im Recht.











Die nächtliche Abschiebung von Ramzi Awat Nabi, dem irakischen Einser-Abiturienten und Studenten, in der vergangenen Woche in Stuttgart hat ein bundesweites Medienecho ausgelöst. Sein Bruder Bilal ist nun ein gefragter Interviewpartner. Mittlerweile sind einer Petition kurdischer Studenten fast 4500 Menschen beigetreten. Sie fordern die Anerkennung der Identität des im Nordirak fest sitzenden 24-Jährigen und seine Rückführung. Es herrscht allgemeines Unverständnis darüber, dass eine leistungs- und integrationswillige Fachkraft wie der 2018 mit Teilen seiner Familie zuerst nach Rheinland-Pfalz eingereiste Student der Energie- und Umwelttechnik an der Fachhochschule Esslingen keine Chance auf eine Zukunft in Deutschland haben kann, während ausländische Straftäter nicht abgeschoben werden.