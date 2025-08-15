Unfassbar: Trotz Einser-Abitur in den Irak abgeschoben
1
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Ramzi Awat Nabi vor seiner Abschiebung in den Irak Foto: privat

Ramzi Awat Nabi (24) wurde im Studentenwohnheim in Stuttgart-Vaihingen festgenommen. Zweifel an der Identität – das Amt verweigert eine Aufenthaltsgenehmigung.

Der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) kann aktuell mit den Leistungen des baden-württembergischen Justizministeriums bei Abschiebungen von unerwünschten Ausländern mehr als zufrieden sein. 21 Charterflugzeuge mit 2210 Passagieren sind in diesem Jahr schon mit dem Segen von Ministerin Marion Gentges (CDU) nach Osteuropa, den Nahe Osten und Afrika abgehoben, im ganzen vergangenen Jahr waren es insgesamt 2873.

