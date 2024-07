Einschränkungen: Wegen Bauarbeiten - S-Bahn-Stammstrecke in den Ferien dicht

1 Im S-Bahn-Verkehr in Stuttgart kommt es weiterhin zu Einschränkungen. Foto: dpa/Marijan Murat

Pendlerinnen und Pendler rund um Stuttgart müssen in den nächsten Wochen mehr Zeit und Nerven mitbringen, wenn sie die Bahn nutzen. Wegen Bauarbeiten gibt es wieder Einschränkungen.











Link kopiert

Wegen Bauarbeiten müssen sich Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahn in den Sommerferien auf längere Fahrzeiten und Ersatzverkehr einstellen. Vom Abend des 26. Juli bis zum 6. September verkehren auf der Tunnelstrecke zwischen Stuttgart Hauptbahnhof und Vaihingen keine Züge, teilte die Deutsche Bahn mit. Betroffen sind demnach die Haltestellen Hauptbahnhof (tief), Stadtmitte, Feuersee, Schwabstraße, Universität und Österfeld, die in dieser Zeit nicht angefahren werden. Am Hauptbahnhof enden die Züge der S-Bahn deswegen im oberirdischen Teil.

Es ist bereits die vierte Sperrung während der Sommerferien in Folge, so die Bahn. In diesem Jahr werden laut Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) vor allem Kabelarbeiten durchgeführt, um die Strecke auf die neue Digitaltechnik umzurüsten. Zudem gebe es Bauarbeiten zum Anschluss der S-Bahn an den Tunnel in Richtung der neuen S-Bahn-Station Mittnachtstraße, die im Zuge von Stuttgart 21 entsteht.

Ersatzbusse und Pendelzüge sind geplant

Zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen fahren laut Bahn Ersatzbusse, die auch die gesperrten S-Bahn-Stationen anfahren. Ab dem 2. August gibt es zudem einen Pendelverkehr mit Zügen zwischen Hauptbahnhof und Böblingen, die auch in Vaihingen halten.

Neben der S-Bahn sind von der Sperrung auch Züge des Fern- und des Regionalverkehrs betroffen. Weil im oberirdischen Teil des Hauptbahnhofs Gleise für die S-Bahn benötigt werden, können nicht alle Regional- und Fernzüge dort halten. So fahren etwa Züge der Linie RE 8 (Stuttgart-Heilbronn-Würzburg) nur bis oder ab Bietigheim-Bissingen. Ebenso Züge der Linie MEX 17. Auf der Gäubahn beginnen und enden Züge nach und von Zürich in Stuttgart-Vaihingen und nicht am Hauptbahnhof.