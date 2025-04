Einschränkungen im Zugverkehr: Die Neckartalstrecke ist am Wochenende gesperrt

Aktion am Flughafen Stuttgart Schutzgemeinschaft Filder verteilt Eier als Zeichen gegen Fluglärm

Am internationalen Tag gegen Lärm verteilen die Mitglieder der Schutzgemeinschaft Filder bunte Eier und Infomaterial an ankommende Fluggäste. Ihr Ziel: Auf den Fluglärm aufmerksam machen. Bei den Reisenden kommt die Aktion unterschiedlich an.