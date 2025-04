Einsatzkräfte löschen Feuer rechtzeitig: Sieben Strohballen brennen auf einem Feld bei Aichtal

1 In Aichtal brannten sieben Strohballen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Auf einem Feld bei Aichtal (Kreis Esslingen) brannten am Samstag mehrere Strohballen. Zeugen hatten das Feuer bemerkt und die Polizei informiert. Die Flammen konnten rasch unter Kontrolle gebracht werden.











Am Samstagnachmittag hatten Passanten in Aichtal mehrere brennende Strohballen auf einem Feld bemerkt und deshalb gegen 17.50 Uhr die Rettungsleitstelle über das Feuer informiert. Laut Mitteilung der Polizei standen beim Eintreffen der Rettungskräfte auf dem Feld hinter der Kanalstraße in Neuenhaus insgesamt sieben Strohballen in Flammen. Das Feuer konnte von der Feuerwehr umgehend gelöscht werden, eine Gefahr für umliegende Gebäude habe laut Polizei nicht bestanden. Der Schaden beläuft sich auf rund 2500 Euro. Die Feuerwehr war am Samstag mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort.