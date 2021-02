Feuer in Esslingen Balkonbrand greift auf angrenzende Wohnung über – 100.000 Euro Schaden

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Balkonbrand in der Kurt-Schumacher-Straße in Esslingen. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, hatten sich die Flammen auf eine angrenzende Wohnung ausgebreitet.