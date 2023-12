Einsatz in Weil der Stadt: Gebäudekomplex wegen Gasgeruchs geräumt

1 Mehrere Läden und Wohnungen wurden zunächst geräumt. Foto: SDMG/Dettenmeyer

Insgesamt 71 Personen wurden am Freitagnachmittag in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) aufgefordert, einen Gebäudekomplex zu verlassen. Ausgelöst hatte den Einsatz offenbar eine nicht laufende Lüftungsanlage.











Gegen 16.15 Uhr ist in Weil der Stadt (Kreis Böblingen) ein Wohn- und Geschäftsgebäude geräumt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, wurden am Freitagnachmittag vier Menschen leicht verletzt, insgesamt 71 Personen mussten den Komplex verlassen. Per Notruf sei Gasgeruch gemeldet worden, zudem Klagten mehrere Mitarbeitende eines Ladens in dem Gebäudekomplex über Kopfschmerzen und Übelkeit.

Den Angaben nach gingen die Einsatzkräfte zunächst von einem Gasaustritt aus, vermutlich war aber die Lüftungsanlage abgeschaltet. In dem betroffenen Laden hätten die Einsatzkräfte dann eine erhöhte Konzentration von Kohlendioxid gemessen. Laut Polizei seien die erhöhten Werte nach ersten Erkenntnissen darauf zurückzuführen, dass die Lüftung nicht in Betrieb war. Als diese angeschaltet wurde, sanken die Werte wieder.

Mitarbeiterinnen müssen behandelt werden

Den Angaben nach versorgte der Rettungsdienst vier Mitarbeiterinnen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren vor Ort. Ins Krankenhaus mussten sie aber nicht. Der Gebäudekomplex, in dem sich mehrere Läden, Lokale, Büros und Wohnungen befinden, war laut Polizei für rund drei Stunden gesperrt.